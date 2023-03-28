МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Переброска депозитов из небольших в крупные банки может оказать непропорционально сильное воздействие на малые предприятия США, которые в значительной степени полагаются на местные и региональные финансовые институты для получения кредитов, сказал в понедельник управляющий Федеральной резервной системы Филип Джефферсон. "Заплатят другие". Почему США не боятся огромного долга

"Мы сфокусированы на макроэкономике, но понимаем, что могут возникнуть распределительные проблемы", если вкладчики начнут выводить деньги из небольших банков, отметил он.

Недавние стрессовые события в банковском секторе повлекли за собой сокращение объема депозитов в банках меньшего размера, и "мы будем следить за развитием ситуации" — сказал Джефферсон.

"Это может оказать непропорциональное воздействие на малые предприятия… Мы хотим, чтобы наши местные и региональные банки были сильными", — добавил он.