МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стремительное подорожание продовольствия подтолкнуло инфляцию в розничной торговле Великобритании в марте до самого высокого уровня как минимум за 18 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Британским консорциумом розничной торговли (BRC). "Заплатят другие". Почему США не боятся огромного долга

Согласно данным BRC, годовая инфляция в розничной торговле в марте составила 8,9% против 8,4% в феврале. Это самый высокий показатель в истории наблюдений консорциума, ведущихся с 2005 года.

Цены на продовольствие в марте выросли на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что перекликается с официальными данными, показавшими, что цены на продукты питания и напитки в феврале показали самый большой годовой рост с 1977 года.

"Инфляция в рознице еще не достигла своего пика", — говорит исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон, отмечая, что главным драйвером роста цен на продовольствие в марте стало подорожание сахара. Банк Англии призвал компании учитывать прогнозы инфляции

Росту цен на сахар способствовало сокращение его производства, подорожание электроэнергии и запрет на использование пестицидов, введенный в Великобритании для защиты пчел.

"Цены на фрукты и овощи тоже выросли, поскольку из-за плохого урожая в Европе и Северной Африке предложение уменьшилось, — рассказывает Дикинсон. — Кроме того, их импорт стал дороже из-за ослабления фунта".

Годовая потребительская инфляция в Великобритании (учитывающая, помимо прочего, цены на услуги и электроэнергию) в феврале неожиданно ускорилась до 10,4%. В октябре прошлого года она достигла 41-летнего максимума 11,1%.