BRC: инфляция в розничной торговле Великобритании достигла максимума как минимум за 18 лет
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стремительное подорожание продовольствия подтолкнуло инфляцию в розничной торговле Великобритании в марте до самого высокого уровня как минимум за 18 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Британским консорциумом розничной торговли (BRC).
Согласно данным BRC, годовая инфляция в розничной торговле в марте составила 8,9% против 8,4% в феврале. Это самый высокий показатель в истории наблюдений консорциума, ведущихся с 2005 года.
Цены на продовольствие в марте выросли на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что перекликается с официальными данными, показавшими, что цены на продукты питания и напитки в феврале показали самый большой годовой рост с 1977 года.
"Инфляция в рознице еще не достигла своего пика", — говорит исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон, отмечая, что главным драйвером роста цен на продовольствие в марте стало подорожание сахара.
Росту цен на сахар способствовало сокращение его производства, подорожание электроэнергии и запрет на использование пестицидов, введенный в Великобритании для защиты пчел.
"Цены на фрукты и овощи тоже выросли, поскольку из-за плохого урожая в Европе и Северной Африке предложение уменьшилось, — рассказывает Дикинсон. — Кроме того, их импорт стал дороже из-за ослабления фунта".
Годовая потребительская инфляция в Великобритании (учитывающая, помимо прочего, цены на услуги и электроэнергию) в феврале неожиданно ускорилась до 10,4%. В октябре прошлого года она достигла 41-летнего максимума 11,1%.
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