МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. При это опрошенные эксперты предупредили, что заполнять хранилища страны для следующего отопительного сезона необходимо уже сейчас, не откладывая. При этом даже полностью заполненные хранилища могут обеспечить страну теплом только в течение двух месяцев следующей зимой. Британия может "оставить" в Северном море годовой объем нефти и газа

Страны Евросоюза в минувший отопительный сезон приложили массу усилий, чтобы заполнить ПХГ сырьем: прогноз погоды изначально не предполагал, что зима 2022 — 2023 года будет теплой.

"Сегодня мы знаем, что Польша, по сравнению с другими странами, израсходовала очень много запасов. И уже сейчас мы должны начать борьбу за заполнение хранилищ, потому что достать газ будет становиться все труднее", — говорится в статье.

Если бы погода оказалась морознее, то негативный сценарий прогноза BNP Paribas обещал пустые хранилища уже в январе.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, начинать гонку за сырьем к следующей зиме нужно уже сейчас: дальше борьба будет более жестокой. По данным ЕК, в целом в прошлом году импорт стран ЕС российского трубопроводного газа составил 62 миллиарда кубометров. Это на 60 процентов меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году российские поставки в страны Европы сократятся до 25 миллиардов кубометров. Но и для них необходимо, чтобы поставки по TurkStream и по территории Украины будут соответствовать объемам декабря 2022 года. Добыть себе газ станет еще труднее и дороже.