МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Китай сожалеет, что Совбезу ООН не удалось достичь консенсуса по резолюции РФ о "Северных потоках", Пекин надеется, что истина о произошедшем в скором времени откроется, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. США и Германия попались на вбросах о "Северных потоках", заявила Захарова

Она подчеркнула, что подготовленный Россией документ содержит важные опции для выяснения правды о взрывах.

"Однако СБ ООН оказался не в состоянии достичь консенсуса, Китай в этой связи выражает сожаление", — заявила дипломат.

Кроме того, представитель китайского МИД указала на "очевидные" двойные стандарты Вашингтона, который стремится вести расследования в отношении развивающихся стран, но в случае с газопроводами ведет себя "скрытно". Запад "подстелил соломку" в вопросе "Северных потоков", заявил политолог

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток" прогремели 26 сентября в Балтийском море. По данным расследования, ЧП могло произойти в результате умышленной диверсии.

Россия подготовила проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования терактов. При голосовании в Совбезе ООН документ поддержали три страны: РФ, Бразилия и Китай. При этом для принятия документа требуется, чтобы "за" проголосовали девять государств. Таким образом СБ ООН не принял резолюцию.