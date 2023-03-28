МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рассматривают возможность вводить временные запреты для российских экспортеров, чтобы те не смогли заранее бронировать мощности необходимой для поставок СПГ инфраструктуры, сообщило агентство Bloomberg. В Германии заявили о переходе на зависимость от американского СПГ

Брюссель хочет разработать механизм, который бы позволил правительствам отдельных стран в регионе блокировать импорт сжиженного природного газа из России, не вводя при этом новые санкции. Это предложение должны одобрить министры энергетики стран ЕС, соответствующие полномочия будут переданы правительствам государств.

Несмотря на то, что для работы этого механизма еще нужно провести консультации с другими членами ЕС и Европейской комиссией, если все формальности будут преодолены, то поток энергоресурсов из России будет снижен.

За появление этого механизма выступили пять стран (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) из 27 членов объединения.