МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. России на фоне проблем в мировой экономике уместно создавать новые макроэкономические союзы, расширять экономические связи с развивающимися странами и работать над развитием инфраструктуры с дружественными, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт Лазарь Бадалов. Всемирный банк предрек мировой экономике "потерянное десятилетие"

На минувшей неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила обеспокоенность из-за риска геоэкономической фрагментации мира. Накануне в понедельник главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл озвучил опасения в связи с тем, что для глобальной экономики формируется потерянное десятилетие, так как снижение потенциальных темпов ее роста негативно повлияет на возможности мирового сообщества решать широкий спектр проблем.

"Всемирный банк прогнозирует "потерянное десятилетие" для мировой экономики, МВФ заявляет о рисках фрагментации мировой экономики, на фоне этого в развитых странах растет популярность альтернативных экономических моделей, а современная монетарная теория все чаще ставится под сомнение", — сказал Бадалов.

"России в этой ситуации уместно расширять экономические связи с развивающимися странами, работать над развитием инфраструктуры с дружественными странами и создавать новые макроэкономические союзы. Да, это приведет к той самой фрагментации мировой экономики, о которой беспокоится МВФ, но это будет точно не проблема для российской экономики, а скорее наоборот", — добавил эксперт.

По словам Бадалова, проблемы, которые возникли в мировой экономике после 2008 года, остаются актуальными по сегодняшний день, только к ним добавились еще последствия коронакризиса, торговые войны и санкции против России.

"В итоге нарушились глобальные производственные и логистические цепочки, что привело к всплеску немонетарной инфляции в мире. И самое главное, весь этот пучок накопившихся проблем никто не решает, а мировая экономика функционирует по экономическим законам конца XX века. В таких условиях, вполне реальным выглядит сценарий с потерянным десятилетием в мировой экономике. Именно поэтому в ЕС многие цели устанавливаются к 2035 году, ставка делается на развитие альтернативной энергетики и ESG принципов в бизнесе", — - заключил Бадалов.

Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год. Они могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта, до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны мира примут устойчивую, ориентированную на рост политику.