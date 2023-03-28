МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Поставка Берлином первых танков Leopard 2 украинским военным разозлило читателей французского издания Le Figaro. Китайцы обвинили США в трусости после голосования по резолюции России в ООН

Они назвали помощь Киеву от Германии и Британии "смешной", а также обвинили политиков в нежелании работать над установлением мира в регионе.

По мнению одного из юзеров сайта, все помешанные на войне жители Германии должны ликовать этому сообщению.

"Одни дают танки, другие снаряды, третьи — самолеты… Конечно же, это все приведет к миру", — ерничает пользователь портала.

"Отправили технику Украине? А что, этим танкам продлили срок годности?" — задается вопросом третий.

"Не забывайте: нам объявили, что Россия уже проиграла… Вот только жаль, что на самом деле ситуация на фронте не подтверждает эти объявления. Больше того, все как раз наоборот: русские побеждают!", — восклицает другой.

"Мы приближаемся к глобальному конфликту", — делают вывод пользователи.

Министр обороны ФРГ заявил, что 27 марта Украина получила 18 танков Leopard 2 типа A6. Позднее представитель украинских военных Алексей Резников сообщил о получении первых британских танков "Челленджер".