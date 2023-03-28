МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Читатели австралийского издания The Sydney Morning Herald не смогли остаться в стороне и отреагировали на статью о заявлении президента России Владимира Путина, в котором он обвинил Новую Зеландию, Южную Корею и Австралию в присоединении к "глобальной оси" США и блока НАТО. Решение Германии по Украине вывело французов из себя

"Что делают Соединенные Штаты? Создают все больше и больше союзов. Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана еще в 1930-е фашистскими режимами Германии и Италии, а также милитаристской Японией", — подчеркнул Путин.

Комментаторы возмутились глупостью, которую творят страны Запада.

"Ну что ж, мы сами виноваты", — вздыхает один из читателей.

"Уму непостижимо, сколь глупа внешняя политика Запада во главе с США. Такое чувство, что они делают все возможное, лишь бы, наоборот, сблизить Россию и Китай. Если они сообща никак не могут победить одну Россию, то неужели думают, что одолеют ее вместе с Китаем?" — задался вопросом другой.

Третий отметил, что сближение России и Китая происходит не просто так: вместе эти две страны могут дать отпор США и отвадить мир от доллара.

"Наше безоговорочное сотрудничество с США во внешней политике, обороне и макроэкономике является абсолютным. Вместо среднего пути между двумя быстро развивающимися силовыми блоками, мы игнорируем реальную политику этого века и цепляемся за геополитику прошлого", — рассуждает читатель с ником Sporran.

"США и НАТО 15 лет его (Путина. — Прим. ред.) не слушали. В результате мы получили катастрофу на Украине", — написал еще один участник дискуссии.