МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, — такое мнение в эфире телеканала CNN высказал обозреватель Фарид Закария. Доллар дешевеет к мировым валютам

Он отметил, что "украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара".

При этом Закария, сославшись на заявление инвестора Ручира Шарма, назвал необычным тот факт, что при ныне существующем финансовом кризисе доллар не укрепляется, как это было раньше, а ослабевает.

По его мнению, в случае, если доллар действительно сдает позиции, американцам пора начать беспокоиться, ведь Вашингтон не откажется от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире.

США привыкли сорить деньгами, не беспокоясь о росте дефицита: за последние 20 лет американский госдолг вырос почти впятеро, а ФРС систематически спасала экономику страны с помощью нездоровых манипуляций, отметил Закария и добавил, что "все это было допустимо только благодаря уникальному статусу доллара, но если он изменится, то США будет ждать невиданная расплата".