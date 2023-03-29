МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Статья во французской Le Figaro о том, как богатые российские бизнесмены начали тратить деньги на Ближнем Востоке, а не в Европе, очень огорчила читателей газеты, которые выплеснули свое возмущение в комментариях к публикации. "АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva в страны Ближнего Востока

Ссылаясь на исследование Henley & Partners, Le Figaro сообщила, что в 2022 году ОАЭ приняли как минимум четыре тысячи миллионеров из России. Многие из них обосновались в Дубае — главном месте остановки богатой диаспоры. Как заявил газете местный риелтор, "Дубай стал почти Россией: повсюду русские рестораны, салоны красоты, школы, а в супермаркетах можно найти любые продукты, которые раньше покупали в Москве".

Читатели, прокомментировавшие эту статью, выразили мнение, что лучше бы русские тратили деньги в Европе, и раскритиковали руководство Евросоюза за антироссийские санкции.

Так, пользователь с ником Grand largue вынес приговор Евросоюзу:

"ЕС — это помеха для европейцев. Вместо того, чтобы привлекать российские компании и капитал к себе, он отправляет их на Ближний Восток".

Другой пользователь, Instable arriviste, назвал сложившуюся ситуацию

"доказательством того, что власть денег намного превосходит политическую власть".

А комментатор clairobscur предъявил претензии к президенту Франции Эммануэлю Макрону: "Вот вам и "эффективные" экономические санкции! Браво, Макрон…"

Ему вторит Logos: "Спасибо" санкциям! Российские инвесторы покидают Запад и Лазурный берег.

При этом читатель с ником Marco54 пессимистично отметил: "Российские деньги уходят из Франции и Европы, а кому-то и радостно, и грустно. Мы на огромной скорости превращаемся в страну третьего мира… "

Это мнение поддержал Felipe: "Европа обладает монументальной способностью стрелять себе в ногу во имя красивых и великих идей".

"Таким образом, европейцы стали посмешищем. Чудесный проект США удался на славу", — заключил Pampelonne