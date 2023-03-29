МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Со стороны Украины и Турции не поступало возражений относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Один из крупнейших поставщиков прекратит экспорт зерна из России

Он рассказал, что если какая-либо из сторон сделки не согласна с решением, она должна была уведомить об этом в письменной форме.

"Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней", — сообщил Полянский в беседе с РИА Новости.

Дипломат также указал на наличие проблем с доступом российской продукции на мировые рынки. По его словам, ЕС и США должны заверить компании в том, что им не стоит опасаться санкций. При этом генсек ООН Антониу Гуттереш прикладывает максимальные усилия для обеспечения реализации обеих частей инициативы, отметил зампостпреда. Не смотря на это, на данный момент каких-либо результатов в этом вопросе достичь не удалось, добавил он. Белоруссия начнет выдавать лицензии на экспорта зерна

Полянский пояснил, что продление сделки на 60 дней не противоречит договоренностям, такая опция предусмотрена соглашениями.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали "зерновую сделку" 22 июля 2022 года. Пакет соглашений состоит из двух частей. Первая касается вывоза зерна и удобрений из украинских портов в Черном море, вторая – снятия ограничений с российского экспорта.

18 ноября договор был продлен на 120 дней, в 18 марта инициативу пролонгировали еще на 60 дней.