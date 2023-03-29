МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель увеличился до минус 29,5 пункта со значения в минус 30,6 пункта месяцем ранее, сообщает исследовательская компания GfK. Решение Германии по Украине вывело французов из себя

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 29,2 пункта. Показатель за март оценивается теперь в минус 30,6 пункта вместо минус 30,5 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат на март также увеличился — до минус 24,3 пункта с минус 27,3 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" увеличилась на 0,3 пункта, до минус 17 пунктов.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в марте снизился сразу до 3,7 пункта с 6 пунктов месяцем ранее.

"Ожидания роста заработных плат в настоящее время выигрывают от недавнего заметного снижения цен на энергоносители, особенно на газ и печное топливо. Тем не менее инфляция останется высокой в этом году, даже если она будет несколько ниже, чем 6,9%, зафиксированных в 2022 году, согласно имеющимся на данный момент прогнозам. Ожидаемая потеря покупательной способности препятствует устойчивому восстановлению внутреннего спроса", — прокомментировал эксперт GfK по потребительским настроениям Рольф Бюркль (Rolf Burkl).