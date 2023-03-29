GfK: индекс доверия потребителей к экономике Германии на апрель вырос до минус 29,5 пункта
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель увеличился до минус 29,5 пункта со значения в минус 30,6 пункта месяцем ранее, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 29,2 пункта. Показатель за март оценивается теперь в минус 30,6 пункта вместо минус 30,5 пункта.
Индекс ожидания роста заработных плат на март также увеличился — до минус 24,3 пункта с минус 27,3 пункта месяцем ранее, а "готовность потребителей покупать" увеличилась на 0,3 пункта, до минус 17 пунктов.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в марте снизился сразу до 3,7 пункта с 6 пунктов месяцем ранее.
"Ожидания роста заработных плат в настоящее время выигрывают от недавнего заметного снижения цен на энергоносители, особенно на газ и печное топливо. Тем не менее инфляция останется высокой в этом году, даже если она будет несколько ниже, чем 6,9%, зафиксированных в 2022 году, согласно имеющимся на данный момент прогнозам. Ожидаемая потеря покупательной способности препятствует устойчивому восстановлению внутреннего спроса", — прокомментировал эксперт GfK по потребительским настроениям Рольф Бюркль (Rolf Burkl).
https://1prime.ru/world/20230329/840225709.html