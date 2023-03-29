ПЕКИН, 29 мар — ПРАЙМ. Пекин готов взаимодействовать со всеми странами по украинскому вопросу, однако каких-либо конкретных данных о переговорах с Киевом пока нет, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего, пишет СМИ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию Associated Press, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам официального представителя китайского МИД Мао Нин, ведомство не располагает информацией о возможной встрече.

"Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — сказала Нин.