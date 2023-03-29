МИД Китая высказался о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина
МИД Китая заявил об отсутствии данных о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина
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ПЕКИН, 29 мар — ПРАЙМ. Пекин готов взаимодействовать со всеми странами по украинскому вопросу, однако каких-либо конкретных данных о переговорах с Киевом пока нет, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию Associated Press, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам официального представителя китайского МИД Мао Нин, ведомство не располагает информацией о возможной встрече.
"Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — сказала Нин.
https://1prime.ru/world/20230329/840226358.html
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