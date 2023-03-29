МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Британское правительство ищет возможности недорогого размещения мигрантов в стране, рассматриваются в том числе варианты с баржами и бывшими военными казармами. Об этом телеканалу Sky News рассказал вице-премьер и глава Минюста Великобритании Доминик Рааб. В Британии захотели ограничить число принимаемых беженцев

По его словам, подобная практика применяется и в других европейских странах.

"Мы собираемся рассмотреть полный спектр возможностей недорогого размещения", — сказал он.

По словам Рааба, сейчас перед властями страны стоит задача по снижению расходов на содержание мигрантов. Ежедневно Лондон тратит шесть миллионов фунтов на оплату отелей для приезжих, отметил министр. Посол объяснил причины агрессивности Британии в отношении России

Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман заявляла о намерении в скорейшем времени прекратить размещать мигрантов в гостиницах для снижения трат. В качестве альтернативы были предложены заброшенные парки отдыха, общежития в университетах и военные базы, однако последний вариант столкнулся с критикой местных властей.

Британия привлекает мигрантов выгодными социальными программами и пособием. Зачастую иностранцы пытаются попасть в страну незаконно: в августе 2022 года количество ежемесячных нарушений границ превысило 13,5 тысячи. Общее число мигрантов, прибывших в страну в прошлом году, превысило 44 тысячи человек.