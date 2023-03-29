МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Британское правительство ищет возможности недорогого размещения мигрантов в стране, рассматриваются в том числе варианты с баржами и бывшими военными казармами. Об этом телеканалу Sky News рассказал вице-премьер и глава Минюста Великобритании Доминик Рааб.

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По его словам, подобная практика применяется и в других европейских странах.

"Мы собираемся рассмотреть полный спектр возможностей недорогого размещения", — сказал он. 

По словам Рааба, сейчас перед властями страны стоит задача по снижению расходов на содержание мигрантов. Ежедневно Лондон тратит шесть миллионов фунтов на оплату отелей для приезжих, отметил министр.

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Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман заявляла о намерении в скорейшем времени прекратить размещать мигрантов в гостиницах для снижения трат. В качестве альтернативы были предложены заброшенные парки отдыха, общежития в университетах и военные базы, однако последний вариант столкнулся с критикой местных властей. 

Британия привлекает мигрантов выгодными социальными программами и пособием. Зачастую иностранцы пытаются попасть в страну незаконно: в августе 2022 года количество ежемесячных нарушений границ превысило 13,5 тысячи. Общее число мигрантов, прибывших в страну в прошлом году, превысило 44 тысячи человек.

 