Путин призвал расширять партнерство с дружественными странами
Путин призвал не ограничивать сотрудничество с зарубежными партнерами торговлей
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Взаимодействие России с другими странами не должно ограничиваться торговлей, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
По его словам, РФ наращивает обороты с партнерами, в том числе в логистике. Кроме того, удалось решить проблему затоваренности портов на Дальнем Востоке, теперь они работают в штатном режиме, заявил президент.
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