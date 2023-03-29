Destatis сообщил о росте госдолга Германии до рекордных 2,37 триллиона евро
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БЕРЛИН, 29 мар — ПРАЙМ. Размер государственного долга Германии достиг нового максимума и составил 2,37 триллиона евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
"Общая государственная задолженность… перед негосударственными учреждениями на конец 2022 года составила 2367,3 миллиарда евро… По предварительным данным, по сравнению с концом 2021 года государственный долг вырос на 2%, или 46,1 миллиарда евро, достигнув нового максимума", — говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что по сравнению с концом 3-го квартала 2022 года долг увеличился на 1,8%, или на 41,9 миллиарда евро и составляет теперь 28 155 евро на душу населения. В качестве причин роста госдолга называются меры поддержки по борьбе с пандемией коронавируса в прошлые годы и нынешний энергетический кризис.
https://1prime.ru/world/20230329/840230456.html
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