БЕРЛИН, 29 мар — ПРАЙМ. Размер государственного долга Германии достиг нового максимума и составил 2,37 триллиона евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis). СМИ: Германия намерена нарастить военную помощь Киеву

"Общая государственная задолженность… перед негосударственными учреждениями на конец 2022 года составила 2367,3 миллиарда евро… По предварительным данным, по сравнению с концом 2021 года государственный долг вырос на 2%, или 46,1 миллиарда евро, достигнув нового максимума", — говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что по сравнению с концом 3-го квартала 2022 года долг увеличился на 1,8%, или на 41,9 миллиарда евро и составляет теперь 28 155 евро на душу населения. В качестве причин роста госдолга называются меры поддержки по борьбе с пандемией коронавируса в прошлые годы и нынешний энергетический кризис.