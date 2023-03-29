МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Обнаруженный недалеко от труб "Северного потока – 2" объект подняли со дна Балтийского моря, он не представляет угрозы, говорится в сообщении Датского энергетического агентства. В Европарламенте задали Западу неудобный вопрос о "Северных потоках"

Работы по извлечению завершили во вторник, на них присутствовал представитель компании-орератора Nord Stream 2 AG.

Подозрительная находка оказалась морским дымовым буем, который мог использоваться на маркировки, добавляется в материалах.

В сентябре прошлого года несколько ниток российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" оказались разрушены в результате подводных взрывов. Расследование установило, что инцидент мог произойти в результате запланированной диверсии.

В ходе осмотра места происшествия в 30 километрах от трубопроводов обнаружили необычный "артефакт", который было решено поднять со дна. Датское энергетическое агентство пригласило Nord Stream 2 AG принять участие в этой операции.