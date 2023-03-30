МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Главы стран-членов Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну с Россией, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Французов возмутил переток российских денег из Европы на Ближний Восток

При этом политик отметил, что "опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усиление мер против России".

В то же время Уоллес осудил Соединенные Штаты и Североатлантический альянс за продвижение гибридной войны, назвав ее "дурацкой".