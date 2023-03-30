В ЕП узнали, как европейцы в реальности оценивают ситуацию с Россией
Депутат ЕП Уоллес: более 70 процентов европейцев осуждают санкции против России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Главы стран-членов Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну с Россией, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
При этом политик отметил, что "опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усиление мер против России".
В то же время Уоллес осудил Соединенные Штаты и Североатлантический альянс за продвижение гибридной войны, назвав ее "дурацкой".
https://1prime.ru/world/20230330/840236471.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.