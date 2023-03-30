МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Главы стран-членов Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну с Россией, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Города мира. Дубай

Французов возмутил переток российских денег из Европы на Ближний Восток

При этом политик отметил, что "опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усиление мер против России".

В то же время Уоллес осудил Соединенные Штаты и Североатлантический альянс за продвижение гибридной войны, назвав ее "дурацкой".

 