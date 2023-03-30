МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия одержала победу над США в борьбе за поддержку стран Азии и Африки, заявил в статье для издания Politico депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба. Россия списала задолженность для Африки на более чем 20 миллиардов долларов

В частности, он отметил: "Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет".

При этом Лиссуба подчеркнул, что Африка не осуждает открыто СВО на Украине и не участвует в санкциях против России, а с некоторыми африканскими странами Москва поддерживает дружеские отношения. В качестве примера дружеского жеста политик привел поставки Малави десятки тонн российских удобрений, а также подписание Россией и Конго нескольких договоров о сотрудничестве.

Он считает, что "Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий".