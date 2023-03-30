МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что, по прогнозам МВФ, 2023 год окажется сложным для мировой экономики. Украина выплатит МВФ более трех миллиардов долларов долга

"Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком. Мы ожидаем, что 2023-й будет очередным сложным годом", — говорится в тексте выступления главы МВФ на Боаосском Азиатском форуме в Китае.

Георгиева отметила, что последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик в мире продолжают влиять на темпы глобального роста ВВП, который прогнозируется на уровне менее 3% в 2023 году.

Во вторник в Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.