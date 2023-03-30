Глава МВФ Георгиева предсказала сложности для мировой экономики в 2023 году
Глава МВФ Кристалина Георгиева предсказала сложности для мировой экономики в 2023 году
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что, по прогнозам МВФ, 2023 год окажется сложным для мировой экономики.
"Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком. Мы ожидаем, что 2023-й будет очередным сложным годом", — говорится в тексте выступления главы МВФ на Боаосском Азиатском форуме в Китае.
Георгиева отметила, что последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик в мире продолжают влиять на темпы глобального роста ВВП, который прогнозируется на уровне менее 3% в 2023 году.
Во вторник в Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
https://1prime.ru/world/20230330/840237045.html
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