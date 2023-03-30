МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из России добровольно, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. Посол допустил внесение изменений в газовые контракты России и Венгрии

"Посольство России в Венгрии не занимается отслеживанием работы венгерских компаний в России, но я точно знаю, что ни одна зарубежная компания добровольно из России не ушла. Для иностранных предпринимателей, включая венгерских, емкий и выгодный российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на вызванные санкциями логистические и иные сложности. Венгерский бизнес в складывающихся непростых условиях демонстрирует абсолютно здравый, прагматичный подход", — сказал Станиславов.

По словам посла, "украинским властям лучше бы заботиться о привлекательности собственного рынка", поскольку "эскалация ими военного противостояния этому явно вредит".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ряд венгерских компаний, присутствующих на российском рынке, сталкивается с притеснениями на Украине. По его словам, венгерские предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлема ситуация, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 30 марта.