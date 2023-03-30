TAC: антироссийская политика США приближает наступление многополярного мира
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Антироссийская политика, которую проводят США, приближает наступление многополярности в международной политике, заявил в статье для The American Conservative обозреватель Тед Снайдер.
По его словам, когда Россия была отрезана от западных рынков, она "была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран".
Из этого обозреватель делает вывод, что "западные ограничения фактически приблизили приход многополярности".
По словам автора, США воспринимают Россию как непосредственную угрозу, в то время как Китай для Белого дома — угроза долгосрочная. Пекин, давний союзник Москвы, бросает вызов однополярному мироустройству, возглавляемому США, считает Снайдер.
При этом Снайдер назвал союз России и Китая признаком "геополитического ухода от однополярности".
Напомнив, что многие страны мира отказываются поддерживать вводимые Западом антироссийские санкции, он заявил, что "Латинской Америке, Ближнему Востоку и Африке трудно поверить в манихейские заявления Запада о борьбе добра со злом и демократии с самовластием".
Резюмируя, Снайдер отметил, что у перечисленных регионов "есть память, и, когда США критикуют Россию за "нарушение государственного суверенитета и границ", это попахивает двуличием".
https://1prime.ru/world/20230330/840237467.html