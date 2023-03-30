МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Антироссийская политика, которую проводят США, приближает наступление многополярности в международной политике, заявил в статье для The American Conservative обозреватель Тед Снайдер. США ввели новые санкции против России

По его словам, когда Россия была отрезана от западных рынков, она "была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран".

Из этого обозреватель делает вывод, что "западные ограничения фактически приблизили приход многополярности".

По словам автора, США воспринимают Россию как непосредственную угрозу, в то время как Китай для Белого дома — угроза долгосрочная. Пекин, давний союзник Москвы, бросает вызов однополярному мироустройству, возглавляемому США, считает Снайдер.

При этом Снайдер назвал союз России и Китая признаком "геополитического ухода от однополярности".

Напомнив, что многие страны мира отказываются поддерживать вводимые Западом антироссийские санкции, он заявил, что "Латинской Америке, Ближнему Востоку и Африке трудно поверить в манихейские заявления Запада о борьбе добра со злом и демократии с самовластием".

Резюмируя, Снайдер отметил, что у перечисленных регионов "есть память, и, когда США критикуют Россию за "нарушение государственного суверенитета и границ", это попахивает двуличием".