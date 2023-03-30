МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Базовая инфляция еврозоны доказала свою устойчивость, заявила в среду член Управляющего совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель. Призрак нового энергокризиса постучится в двери Европы через пару месяцев

Это порождает обеспокоенность тем, что чрезмерно быстрый рост цен может оказаться более затяжным, добавила она.

Шнабель отметила, что быстрый рост номинальных зарплат может сигнализировать о вторичных инфляционных эффектах. Еще одним ключевым драйвером инфляции она назвала увеличение нормы прибыли корпораций.

"В целом, суть заключается в том, что базовая инфляция показала себя гораздо более устойчивой, чем общая инфляция", — резюмировала Шнабель во время выступления на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса.