Представитель ЕЦБ Шнабель: базовая инфляция еврозоны показала свою устойчивость
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Базовая инфляция еврозоны доказала свою устойчивость, заявила в среду член Управляющего совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель.
Это порождает обеспокоенность тем, что чрезмерно быстрый рост цен может оказаться более затяжным, добавила она.
Шнабель отметила, что быстрый рост номинальных зарплат может сигнализировать о вторичных инфляционных эффектах. Еще одним ключевым драйвером инфляции она назвала увеличение нормы прибыли корпораций.
"В целом, суть заключается в том, что базовая инфляция показала себя гораздо более устойчивой, чем общая инфляция", — резюмировала Шнабель во время выступления на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса.
https://1prime.ru/world/20230330/840238194.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.