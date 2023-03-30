МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, сообщило министерство финансов страны. Украина попросила мировых энергогигантов поделиться прибылью

"В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 миллиарда 253 миллионов долларов США", — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

В минфине уточнили, что средства выделены для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи, обеспечение оплаты труда работников государственных органов. СМИ: Украина оказалась в глубочайшей долговой яме

Как сообщает украинское издание УНН, с февраля 2022 года Украина получила от США уже 15,5 миллиарда долларов США в форме грантов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.