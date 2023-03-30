В украинский госбюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, сообщило министерство финансов страны.
"В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 миллиарда 253 миллионов долларов США", — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
В минфине уточнили, что средства выделены для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи, обеспечение оплаты труда работников государственных органов.
Как сообщает украинское издание УНН, с февраля 2022 года Украина получила от США уже 15,5 миллиарда долларов США в форме грантов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://1prime.ru/world/20230330/840239501.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.