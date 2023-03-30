МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Поведение администрации президента США Джо Байдена на фоне укреплений отношений между Москвой, Пекином и Тегераном выглядит так, будто они растерялись и просто не знают, что делать с этим союзом, пишет обозреватель журнала The National Interest, старший научный сотрудник Гудзоновского института Артур Герман. Reuters: Европа не хочет принимать на себя собственный экономический "удар"

Вашингтону, как пишет автор статьи, следовало бы без промедления начать разработку плана противостояния своим геополитическим соперникам, но уже несколько событий показывают на то, что Белый дом просто закрывает глаза на происходящее.

"Китай и Россия работают вместе и делают все, чтобы вытеснить США с позиций ведущей мировой сверхдержавы и изменить текущий мировой порядок.

"Похоже, Белый дом просто не знает, как дать отпор", — пояснил он.

Колумнист подчеркнул, что действия Америки на Украине и Тайване не отвечают задаче Вашингтона противостоять своим соперникам.

Герман считает, что команда Байдена слишком зациклена на помощи Киеву и обеспокоена возможной войной с Китаем. Хотя поддержка Украины и защита Тайваня важны, все же США нужно разработать более широкую глобальную стратегию.