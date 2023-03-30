МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Благополучие Европы зависит от Китая, несмотря на сложные отношения с этой страной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем

По ее словам, взаимодействие Брюсселя и Пекина можно назвать одним из "самых запутанных и важных в мире".

"И то, как мы ими распорядимся, будет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности", — подчеркнул глава ЕК, выступая в институте по изучению Китая.

Фон дер Ляейн отметила активный экономический рост КНР и заявила. По ее словам, мощь Китая заставляет усомниться в том, что страна все еще относится к категории развивающихся.

Глава Еврокомиссии также отметила, что на долю Поднебесной приходится около девяти процентов всего европейского экспорта и 20 процентов от импорта. Евросоюз не хочет разрывать связи с таким "жизненно важным" торговым партнером, подчеркнула она.