ЕК назвала страну, от которой зависит экономическое процветание Европы
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что экономическое процветание Евросоюза зависит от Китая
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Благополучие Европы зависит от Китая, несмотря на сложные отношения с этой страной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, взаимодействие Брюсселя и Пекина можно назвать одним из "самых запутанных и важных в мире".
"И то, как мы ими распорядимся, будет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности", — подчеркнул глава ЕК, выступая в институте по изучению Китая.
Фон дер Ляейн отметила активный экономический рост КНР и заявила. По ее словам, мощь Китая заставляет усомниться в том, что страна все еще относится к категории развивающихся.
Глава Еврокомиссии также отметила, что на долю Поднебесной приходится около девяти процентов всего европейского экспорта и 20 процентов от импорта. Евросоюз не хочет разрывать связи с таким "жизненно важным" торговым партнером, подчеркнула она.
https://1prime.ru/world/20230330/840242023.html
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