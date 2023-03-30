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2023
https://1prime.ru/world/20230330/840242038.html
Россия и Эстония прекратили сотрудничество в таможне
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Россия и Эстония остановили действие договора о сотрудничестве и взаимопомощи в таможне, свидетельствуют данные портала правовой информации. Документ, заключенный между... ПРАЙМ, 30.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, эстония, таможня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия и Эстония остановили действие договора о сотрудничестве и взаимопомощи в таможне, свидетельствуют данные портала правовой информации.
Документ, заключенный между правительствами двух стран в 1999 году, не работает с 26 марта, следует из размещенного на портале сообщения российского МИД.