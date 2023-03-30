МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия и Эстония остановили действие договора о сотрудничестве и взаимопомощи в таможне, свидетельствуют данные портала правовой информации.

Документ, заключенный между правительствами двух стран в 1999 году, не работает с 26 марта, следует из размещенного на портале сообщения российского МИД.