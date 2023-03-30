МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен планирует заявить о возможной необходимости ужесточения правил в банковском секторе после краха нескольких американских банков, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на подготовленное выступление Йеллен в Национальной ассоциации экономики бизнеса. Маск раскритиковал монетарную политику США

"Министр финансов Джанет Йеллен планирует заявить, что регуляторам, возможно, необходимо ужесточить банковские правила после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, утверждая, что недавние потрясения являются признаком того, что усилия по укреплению финансовой системы не завершены", — пишет газета.

Как указывает издание, в своих замечаниях, подготовленных к выступлению в четверг, Йеллен выразит сомнение в том, что система регулирования, которую она помогала создавать после финансового кризиса 2008 года, была достаточной для защиты финансовой стабильности. В итоге ранее в марте регулирующие органы расширили экстренную помощь банкам и вмешались в ситуацию, чтобы защитить всех вкладчиков SVB и Signature.

"Эти события напоминают нам о срочной необходимости завершить незаконченные дела: доработать посткризисные реформы, рассмотреть, не зашло ли дерегулирование слишком далеко… В последние годы регулятивные требования были ослаблены. Я считаю целесообразным оценить влияние этих решений о дерегулировании и предпринять любые необходимые действия в ответ", — скажет Йеллен в подготовленном выступлении, с выдержками из которого ознакомился The Wall Street Journal. Стало известно, сколько американцев не доверяют банковской системе США

По словам Йеллен, фонды денежного рынка, хедж-фонды и стейблкоины (вид цифровых активов, обычно привязанных к доллару), — каждый из них представляет риск возникновения "пожарных продаж" активов, которые могут привести к нестабильности. Например, по ее словам, если инвесторы попытаются массово выйти из фондов денежного рынка, это может привести к распродаже базовых активов, что потенциально дестабилизирует эти рынки.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники также сообщала, что Белый дом готовится призвать федеральных банковских регуляторов ввести новые правила для средних банков, что было вызвано крахом банка Silicon Valley в начале этого месяца.