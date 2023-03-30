МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия будет требовать отчеты от государств, которые ведут национальные расследования взрывов на трубопроводах "Северного потока", сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Расследование по "Северным потокам" не "соскочит с крючка", заявил Лавров

По ее словам, до тех пор, пока Германия, Дания и Швеция не согласятся сотрудничать с пострадавшими сторонами, следствие нельзя будет считать прозрачным и открытым. Избранная этими странами тактика говорит, напротив, об их желании помешать процессу, отметила Захарова.

Москва продолжит возвращаться к этой неудобной для Запада теме и требовать отчета о национальных расследованиях, подчеркнула представитель МИД.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре прошлого года. Было установлено, что ЧП могло стать последствием умышленной диверсии.

Россия призвала начать международное расследование и подготовила проект резолюции, в которой призывала генсека ООН создать для этого специальную комиссию. На голосовании в Совбезе ООН документ поддержали только три страны – РФ, Китай и Бразилия, остальные воздержались. В результате резолюция не была принята.