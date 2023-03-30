МИД: Россия будет требовать отчеты о расследованиях на "Северном потоке"
МИД: Россия будет требовать отчеты от стран, ведущих расследования на "Северном потоке"
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия будет требовать отчеты от государств, которые ведут национальные расследования взрывов на трубопроводах "Северного потока", сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, до тех пор, пока Германия, Дания и Швеция не согласятся сотрудничать с пострадавшими сторонами, следствие нельзя будет считать прозрачным и открытым. Избранная этими странами тактика говорит, напротив, об их желании помешать процессу, отметила Захарова.
Москва продолжит возвращаться к этой неудобной для Запада теме и требовать отчета о национальных расследованиях, подчеркнула представитель МИД.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре прошлого года. Было установлено, что ЧП могло стать последствием умышленной диверсии.
Россия призвала начать международное расследование и подготовила проект резолюции, в которой призывала генсека ООН создать для этого специальную комиссию. На голосовании в Совбезе ООН документ поддержали только три страны – РФ, Китай и Бразилия, остальные воздержались. В результате резолюция не была принята.
https://1prime.ru/world/20230330/840245222.html
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