МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Лондон потерял единоличное лидерство в качестве главного финансового центра мира и разделил первое место с Нью-Йорком, пишет издание Financial Times со ссылкой на отчет администрации лондонского Сити. Reuters: Европа не хочет принимать на себя собственный экономический "удар"

Это первый раз, когда столица Великобритании потерял явное лидерство. В этом году город повысил общий балл конкурентоспособности на один пункт, получив суммарно 60. Нью-Йорк увеличил свой балл на два пункта и сравнялся Лондоном. Сингапур занял третье место — он набрал 51 балл, Франкфурт — 46, Париж — 43, Токио — 35.

Отмечается, что Лондон продолжает демонстрировать хорошие результаты в развитии бизнеса, финансовой устойчивости и сфере инноваций, а в Нью-Йорке она увеличилась за счет высоких темпов роста инвестиций в технологии и повышения уровня устойчивого финансирования.