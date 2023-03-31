МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Великобритания присоединится к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), сообщила министр бизнеса и торговли Кеми Баденок. В Британии зафиксировали рекордную инфляцию в розничной торговле

"Сейчас почти час ночи по британскому времени, а мы с коллегами только что официально завершили переговоры о присоединении к ВПСТТП! Фантастическая новость для бизнеса и потребителей Великобритании, поскольку мы увеличиваем торговлю с динамичным Индо-Тихоокеанским регионом, обеспечивающим будущее роста мирового ВВП", — написала министр в Twitter.

Великобритания станет первой европейской страной, присоединившейся к Транстихоокеанскому партнерству.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве первоначально было подписано в 2016 году, тогда его участниками стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство, соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.