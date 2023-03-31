МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники. Список товаров разместило министерство экономики Японии. Япония продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил премьер

Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель, измерительные приборы, приборы для анализов, точные приборы и детали к ним, бинокли, фотооборудование для аэрофотосъемки, игрушки.

Меры вступают в силу 7 апреля.