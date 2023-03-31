Япония вводит новые ограничения в отношении России
Минэк: Япония вводит запрет на экспорт в РФ самолетов, беспилотников и стройтехники
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники. Список товаров разместило министерство экономики Японии.
Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель, измерительные приборы, приборы для анализов, точные приборы и детали к ним, бинокли, фотооборудование для аэрофотосъемки, игрушки.
Меры вступают в силу 7 апреля.
https://1prime.ru/world/20230331/840249656.html
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