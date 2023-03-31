МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Япония продлила режим исключения России из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще на год, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр финансов Сюнъити Судзуки. Япония вводит новые ограничения в отношении России

"Мы будем действовать в тесном сотрудничестве с мировым сообществом, прежде всего со странами G7", — приводит слова Судзуки агентство Киодо.

В конце марта прошлого года Япония исключила Россию из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Срок этого режима истекает в пятницу.

Премьер-министр Японии 16 марта прошлого года объявил, что Япония исключает Россию из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Такое решение было одобрено и другими странами G7 после начала военных действий на Украине. Режим наибольшего благоприятствования позволял ввозить российские товары совсем без пошлины или с низкой пошлиной.

Затем парламент Японии внес соответствующие изменения в законодательство, регулирующее таможенные пошлины. В результате таможенные тарифы на морепродукты и другие товары из России были повышены до конца марта 2023 года. В частности, таможенные пошлины, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба, выросли с 4% до 6%, на морского ежа — с 7% до 10%, на лосось — с 3,5% до 5%, на некоторые виды древесины — с 4,8% до 8%. При этом на такие важные статьи импорта, как сжиженный природный газ, нефть, уголь, палладий тарифы остались прежними, так как и до включения России в список стран с режимом наибольшего благоприятствования они были нулевыми.

Согласно статистике министерства финансов, за прошлый год импорт из России в Японию, несмотря на санкции, за счет высоких цен на энергоносители вырос на 26,9% до уровня 1,97 триллиона иен (14,6 миллиарда долларов). В этом объеме около 70% приходится на СПГ и нефть, морепродукты и рыба занимают 7,9%, древесина — 2,9%. Повышение пошлин из-за исключения России из списка стран наибольшего благоприятствования коснется примерно 10% (около 200 миллиардов иен – 1,52 миллиарда долларов) от всего импорта из России в Японию.