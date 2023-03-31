МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Экспорт палеонтологического материала из Хабаровска в Китай с начала текущего года вырос в два раза по сравнению с прошлым, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. Эксперт оценил экспорт российского мороженого без доли Unilever

"С начала года территориальным управлением в пункте пропуска в аэропорту Хабаровска проконтролирована отправка аттестованными предприятиями-экспортерами 1529,55 килограммов палеонтологического материала, что больше в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года (746,3 килограммов). Одним из основных направлений экспорта бивней мамонта по-прежнему остается Китай", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в воздушном пункте пропуска через госграницу в аэропорту Хабаровска "Новый" в марте был проведен ветконтроль партии бивней мамонта общим весом 393,95 килограммов. Нарушений не выявлено.

Бивни и зубы мамонтов довольно часто используются в создании ювелирных изделий, шкатулок, табакерок, статуэток, шахмат, гребней, браслетов и женских украшений, ими инкрустируют оружие. Ученые оценивают возраст материала от 10 до 40 тысяч лет.

Бивень мамонта прочнее слоновой кости и имеет неповторимую цветовую гамму — от молочно-белого и розоватого до сине-фиолетового. У мастеров-косторезов высоко ценится природное потемнение материала. Более 80% ресурсов бивней сосредоточены на территории Республики Саха (Якутия), добыча идет и на Чукотке. Россия — единственный поставщик бивней мамонта в мире. Экспортируется в КНР, Нидерланды и Гонконг.