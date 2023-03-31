МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале выросла до 2,6% с январского уровня в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Япония вводит новые ограничения в отношении России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне января.

Число безработных в стране в феврале составило 1,74 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,63 миллиона человек, сократившись на 520 тысяч (на 1,2%) в годовом выражении.