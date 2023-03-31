Безработица в Японии выросла в феврале до 2,6 процента вопреки прогнозам
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале выросла до 2,6% с январского уровня в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне января.
Число безработных в стране в феврале составило 1,74 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,63 миллиона человек, сократившись на 520 тысяч (на 1,2%) в годовом выражении.
https://1prime.ru/world/20230331/840250824.html
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