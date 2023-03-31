МИД Турции: Анкара продолжит содействовать эффективной реализации "зерновой" сделки
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АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Турция продолжит прикладывать усилия для эффективной реализации "зерновой" сделки, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
По его словам, проблемы с поставками продовольствия на мировой рынок достигли критического масштаба на фоне украинского конфликта.
В рамках Стамбульских договоренностей поддержка оказывается домохозяйствам во всем мире, отметил Чавушоглу.
"И мы продолжим усилия по обеспечению ее эффективной реализации", — приводит слова министра агентство Anadolu.
В июле прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН заключили сделку, направленную на содействие вывозу продовольственной продукции из черноморских портов Украины и снятие барьеров для экспорта из РФ. Инициативы стали частями пакетной договоренности, получившей название "зерновой" или "продуктовой сделки".
В марте соглашения были продлены еще на 60 дней при условии, что обе части сделки будут эффективно выполняться.
https://1prime.ru/world/20230331/840251193.html
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