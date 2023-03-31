МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,1%, сообщает национальное статистическое бюро страны. В Британии объяснили, почему Украина может пожалеть о кредите МВФ

Предварительная оценка показывала рост годового показателя на 0,4%. В квартальном выражении не ожидалось изменений.

Отмечается при этом, что объем ВВП страны сейчас на 0,6% ниже, чем он был в четвертом квартале 2019 года.

В сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в четвертом квартале в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,1%, а строительный сектор вырос на 1,3%.