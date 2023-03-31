БУДАПЕШТ, 31 мар — ПРАЙМ. Запад недооценил способности российской экономики приспосабливаться к санкциям, это стало роковой ошибкой, заявил венгерский премьер Орбан. Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции

"Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой", — рассказал он в эфире радио Kossuth.

Политик рассказал, что в 2015 году Венгрия поставляла в РФ большой объем продовольственных товаров. Однако после введения санкций Россия за несколько лет перестроила промышленный сектор и сельское хозяйство таким образом, что на ее рынке почти не осталось места для экспортной продукции, отметил Орбан.

Премьер заявил, что видит, как Россия адаптируется к внешнему давлению и ограничительным мерам, введенным Европой.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи со спецоперацией на Украине. Меры были направлены против российской экономики, однако с трудностями пришлось столкнуться Европе и США, в том числе из-за усугубления энергетического и продовольственного кризиса.