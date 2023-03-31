МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в феврале составила 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню января, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. ЕК назвала страну, от которой зависит экономическое процветание Европы

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель февраля на уровне 6,7%, соответствующем первоначальному показателю января.

При этом в ЕС безработица в феврале снизилась до 6% с январских 6,1%.

В феврале 2022 года безработица в еврозоне составляла 6,8%, а в ЕС — 6,2%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в прошедшем феврале составило 13,12 миллиона человек, из них в 20 странах в зоне евро — 11,142 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля была зафиксирована в Чехии (2,4%), Польше (2,8%), Германии (2,9%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,8%), Греции (11,4%) и Италии (8%).