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Инфляция в еврозоне замедлилась по итогам марта
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Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 31.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, инфляция, евростат, еврозона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 7,1%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.
За март потребительские цены в еврозоне, согласно первоначальной оценке, выросли на 0,9%. Базовая годовая инфляция в то же время ускорилась до 5,7% с 5,6%, что совпало с прогнозом аналитиков.
Самая высокая годовая инфляция по итогам марта была зафиксирована в Латвии (17,3%), Эстонии (15,6%) и Литве (15,2%), самая низкая — в Люксембурге (3%), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%).