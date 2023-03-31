МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам марта замедлилась до 6,9% с 8,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Назван уровень безработицы в еврозоне в феврале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 7,1%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.

За март потребительские цены в еврозоне, согласно первоначальной оценке, выросли на 0,9%. Базовая годовая инфляция в то же время ускорилась до 5,7% с 5,6%, что совпало с прогнозом аналитиков.

Самая высокая годовая инфляция по итогам марта была зафиксирована в Латвии (17,3%), Эстонии (15,6%) и Литве (15,2%), самая низкая — в Люксембурге (3%), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%).