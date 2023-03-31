МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Визиты Си Цзиньпина в Москву и Фумио Кисиды в Киев являются не только частью глобального противостояния, но и личного соперничества Японии и Китая, пишет Asharq Al-Awsat. СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем

Пока китайский лидер заявляет о союзе Пекина и Москвы против Запада, премьер-министр Японии, напротив, хочет объединиться с ним, создав альянс против своего самого опасного соперника в Азии.

В материале подчеркивается, что сейчас Япония готовится к наихудшему сценарию, причем как в противостоянии с Китаем, так и с КНДР. Токио увеличил оборонный бюджет и закупил американские крылатые ракеты большой дальности. Вместе со своим союзником Южной Кореей Токио может очень быстро перейти в ряды стран, обладающих ядерным оружием, тем более что у них есть для этого научно-техническая база.

"Япония стремится создать двойной фактор сдерживания Китая посредством союзов и договоров о совместной обороне с Соединенными Штатами. С другой стороны, она делает все, чтобы укрепить военную мощь своей армии", — пишет Asharq Al-Awsat. FT: Россия показала миру неоспоримое преимущество Китая

Пекин же стремится к тому, чтобы Москва не потерпела полного поражения в противостоянии с Западом, хотя и победа Атлантики Китай не интересует. Дело в том, что Пекин стремится обеспечить себе выигрышную позицию в случае "наихудшего сценария" для него самого, а именно — если будет конфронтация вокруг Тайваня. Власти Китая отлично понимают, что если события примут военный оборот, то основное противостояние будет разворачиваться именно на море, а это перекроет жизненно важные для Китая транспортные и логистические связи.

"В этом случае КНР будет иметь геостратегическую глубину на суше только через Россию, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность, продовольственную безопасность и даже большое количество оружия в случае войны на Тайване", — заключил автор статьи.

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