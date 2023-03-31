Финляндия и Швеция не по своей воле "лезут" в НАТО, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Финляндия и Швеция не по своей воле хотят вступить в НАТО
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МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО не было добровольным, эти страны "наклонили", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава республики в пятницу выступил с посланием народу и парламенту
"Вы наклонили эти страны… Они ж не по своей воле туда влезли", — подчеркнул он, говоря о расширении Североатлантического альянса.
Лукашенко заявил, что долгие годы государства спокойно соседствовали и сотрудничали с Россией. Однако сейчас проведение независимой внешней политики стало роскошью, доступной не всем странам, отметил белорусский лидер.
Финляндия и Швеция направили свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Ранее в пятницу Турция ратифицировала членство Финляндии, став последней из 30 стран-членов НАТО, проголосовавших по этому вопросу.
https://1prime.ru/world/20230331/840255431.html
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