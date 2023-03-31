МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО не было добровольным, эти страны "наклонили", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко призвал избавляться от чужих болтов и гаек

Глава республики в пятницу выступил с посланием народу и парламенту

"Вы наклонили эти страны… Они ж не по своей воле туда влезли", — подчеркнул он, говоря о расширении Североатлантического альянса.

Лукашенко заявил, что долгие годы государства спокойно соседствовали и сотрудничали с Россией. Однако сейчас проведение независимой внешней политики стало роскошью, доступной не всем странам, отметил белорусский лидер.

Финляндия и Швеция направили свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Ранее в пятницу Турция ратифицировала членство Финляндии, став последней из 30 стран-членов НАТО, проголосовавших по этому вопросу.