МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Дефицит сводного бюджета Украины в январе-феврале составил 128 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов), госбюджета – 161,3 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов), сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "МТС банк" гарантировал сохранность средств клиентов в ОАЭ

"Дефицит сводного бюджета (в январе-феврале этого года — ред.) (с учетом кредитования) – 128 миллиардов гривен, в том числе госбюджет – 161,3 миллиарда. Дефицит со значительным запасом был профинансирован за счет внутренних заимствований и внешних заимствований", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.