РИМ, 31 мар — ПРАЙМ. Рост стоимости жизни в Италии становится все более "невыносимым", сказал президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона. В Британии зафиксировали рекордную инфляцию в розничной торговле

Согласно предварительным данным Национального института статистики (Istat), инфляция в марте составила 7,7 процента в годовом исчислении, а в феврале — 9,1 процента. Это говорит о замедлении роста цен из-за снижением тарифов на энергию. За последний месяц индекс потребительских цен снизился на 0,3 процента. Тем не менее, эксперты Istat отметили, что положительная тенденция пока практически не сказалась на продовольственных товарах — они все еще быстро дорожают.

"Сокращение инфляции продолжается благодаря падению цен на энергоносители, но этого недостаточно. Снижение тарифов, от которого выигрывают в том числе и промышленные предприятия, еще не сказалось на ценах на все товары. В частности, этого не произошло в отношении цен на пищевые продукты и товары потребительской корзины, которые, как и в феврале, выросли соответственно на 13,2 процента и на 12,7 процента", — сказал Дона.

Цены и стоимость жизни продолжают расти, причем достаточно быстро. Людям, как он отметил, нужно, чтобы цены упали до приемлемого уровня.

"Стоимость жизни продолжает расти и становится все более невыносимой. Для семейной пары с двумя детьми инфляция на уровне 7,7 процента означает дополнительные ежегодные расходы в размере 2306 евро, из которых 1015 евро идут только на еду и напитки, а 1062 евро — товары потребительской корзины. Для пары с одним ребенком дополнительные расходы составляют 2114 евро… Рекорд же всегда удерживают многодетные семьи с более чем тремя детьми — им приходится держать удар на 2603 евро, из которых 1212 евро идут только на еду", — рассчитал он.

Ранее специалисты Национального союза потребителей рассказали о тенденции итальянцев экономии на питании, которая выражается в сокращении потребления продовольственных товаров.