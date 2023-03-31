МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Работники онлайн-ритейлера Amazon в Великобритании, которые состоят в профсоюзе GMB, проведут новые забастовки в апреле с требованием повышения заработной платы, сообщает газета Telegraph. Названы категории россиян с самыми низкими инфляционными ожиданиями

В сообщении говорится, что более 500 работников Amazon в английском городе Конветри проведут две трехдневные забастовки с 16 апреля и с 21 апреля. Помимо этого, будут проведены голосования по забастовкам еще на пяти объектах компании в Мидлендсе.

"Количество забастовок растет, и это лето может быстро превратиться в лето забастовочного хаоса в Amazon", — приводит издание слова представителя профсоюза Аманды Гиринг.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.