Россия намерена сдерживать злоупотребления положением в мировой экономике
Россия будет противодействовать злоупотреблениям недружественных стран в мировой экономике
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия будет принимать меры для того, чтобы у недружественных государств было меньше возможностей злоупотреблять своим положением в глобальной экономике.
Об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики России, утвержденной президентом Владимиром Путиным в пятницу.
Кроме того, Москва намерена содействовать расширению роли развивающихся стран на мировой экономической арене.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что в новая концепции говорится о серьезной перестройке мировой экономики и кризисе экономической глобализации, которая до сих пор проходила по правилам США.
https://1prime.ru/world/20230331/840256395.html
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