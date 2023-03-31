МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия будет принимать меры для того, чтобы у недружественных государств было меньше возможностей злоупотреблять своим положением в глобальной экономике. Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики России

Об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики России, утвержденной президентом Владимиром Путиным в пятницу.

Кроме того, Москва намерена содействовать расширению роли развивающихся стран на мировой экономической арене.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что в новая концепции говорится о серьезной перестройке мировой экономики и кризисе экономической глобализации, которая до сих пор проходила по правилам США.