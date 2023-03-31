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2023
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Годовая инфляция в Польше в марте замедлилась до 16,2 процента
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Годовая инфляция в Польше в марте текущего года замедлилась до 16,2% после рекордных февральских показателей, сообщает главное статистическое управление республики (GUS). В... ПРАЙМ, 31.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 31 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Польше в марте текущего года замедлилась до 16,2% после рекордных февральских показателей, сообщает главное статистическое управление республики (GUS).
В феврале текущего года инфляция в Польше составила 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, что стало самым высоким уровнем с декабря 1996 года.
По данным GUS, индекс потребительских цен в марте составил 16,2% по сравнению с мартом 2022 года. По сравнению с февралем 2023 года инфляция составила 1,1%.
Таким образом, инфляция в марте зафиксирована на уровне ниже, чем в феврале, но снижение оказалось меньше, чем ожидали большинство ведущих экономистов – около 15,8%.
Сильнее всего в марте подорожали продовольствие (на 24%) и энергоносители (на 26%).