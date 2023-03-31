ВАРШАВА, 31 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Польше в марте текущего года замедлилась до 16,2% после рекордных февральских показателей, сообщает главное статистическое управление республики (GUS). СМИ: Берлин давно знал о причастной к взрывам на "Северных потоках" яхте

В феврале текущего года инфляция в Польше составила 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, что стало самым высоким уровнем с декабря 1996 года.

По данным GUS, индекс потребительских цен в марте составил 16,2% по сравнению с мартом 2022 года. По сравнению с февралем 2023 года инфляция составила 1,1%.

Таким образом, инфляция в марте зафиксирована на уровне ниже, чем в феврале, но снижение оказалось меньше, чем ожидали большинство ведущих экономистов – около 15,8%.

Сильнее всего в марте подорожали продовольствие (на 24%) и энергоносители (на 26%).