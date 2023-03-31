МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Финансовый стресс, возникший вслед за крахом шестнадцатого по величине банка США, продолжается, пишет обозреватель Yeni Şafak Левент Йылмаз.

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Это банкротство мобилизовало ФРС, чей баланс за это короткое время увеличился на 297 миллиардов долларов. Депозиты и кредиты SVB были проданы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) First Citizen Bank. В соответствии с заключенной сделкой, передача была осуществлена путем применения дисконта в размере 16,5 миллиарда долларов на активы SVB стоимостью 72 миллиарда долларов. Кроме того, FDIC продолжит гарантировать все депозиты банка.

Обозреватель Yeni Şafak напомнил, что после перевода кредитов и депозитов SVB в First Citizen Bank началось частичное восстановление акций банков в Европе.

Тем не менее, одного этого шага будет недостаточно. Поэтому глава Центрального банка Германии Нагель, хотя и подчеркнул устойчивость банковского сектора в ЕС, но все же указал на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в обязательном порядке примет меры, чтобы развеять атмосферу паники на рынке.

"Когда же кризис, разразившийся в США, перекинулся на Credit Suisse в Европе, после чего произошло резкое падение акций Deutsche Bank, то все, естественно, стали ждать реакции ЕЦБ. Однако, судя по всему, в ЕЦБ нет единства мнений относительно антикризисного вмешательства, а тем временем спираль кризиса все раскручивается", — отметил обозреватель.

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Он отметил, что мартовском заседании ЕЦБ возникли разногласия между председателем организации Кристин Лагард и членом исполнительного совета Шнабель. Шнабель настаивала на включении в официальный текст акцента о том, что в предстоящий период повышение процентных ставок продолжится, в то время как Лагард выступала за более "спокойный" подход, выразив свои мысли по этому поводу только устно.

Все ждут, что ситуация пока не успокоится, и ФРС, и ЕЦБ будут принимать более сдержанные решения и ограничиваться заявлениями, отметил Йылмаз. Но одно то, что инфляция не падает желаемыми темпами, продолжает усиливать опасения по поводу ценовой стабильности.

"Можно сказать, что в то время как продолжаются споры о том, как настроить центральные банки, зажатые между стабильностью цен и финансовой стабильностью словно между молотом и наковальней, ужесточение со стороны ЕЦБ будет продолжаться", — подытожил обозреватель.