МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Финансовый стресс, возникший вслед за крахом шестнадцатого по величине банка США, продолжается, пишет обозреватель Yeni Şafak Левент Йылмаз. СМИ раскрыли "наихудший сценарий" для всего мира

Это банкротство мобилизовало ФРС, чей баланс за это короткое время увеличился на 297 миллиардов долларов. Депозиты и кредиты SVB были проданы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) First Citizen Bank. В соответствии с заключенной сделкой, передача была осуществлена путем применения дисконта в размере 16,5 миллиарда долларов на активы SVB стоимостью 72 миллиарда долларов. Кроме того, FDIC продолжит гарантировать все депозиты банка.

Обозреватель Yeni Şafak напомнил, что после перевода кредитов и депозитов SVB в First Citizen Bank началось частичное восстановление акций банков в Европе.

Тем не менее, одного этого шага будет недостаточно. Поэтому глава Центрального банка Германии Нагель, хотя и подчеркнул устойчивость банковского сектора в ЕС, но все же указал на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в обязательном порядке примет меры, чтобы развеять атмосферу паники на рынке.

"Когда же кризис, разразившийся в США, перекинулся на Credit Suisse в Европе, после чего произошло резкое падение акций Deutsche Bank, то все, естественно, стали ждать реакции ЕЦБ. Однако, судя по всему, в ЕЦБ нет единства мнений относительно антикризисного вмешательства, а тем временем спираль кризиса все раскручивается", — отметил обозреватель. В Европе признали, что бессильны перед Россией

Он отметил, что мартовском заседании ЕЦБ возникли разногласия между председателем организации Кристин Лагард и членом исполнительного совета Шнабель. Шнабель настаивала на включении в официальный текст акцента о том, что в предстоящий период повышение процентных ставок продолжится, в то время как Лагард выступала за более "спокойный" подход, выразив свои мысли по этому поводу только устно.

Все ждут, что ситуация пока не успокоится, и ФРС, и ЕЦБ будут принимать более сдержанные решения и ограничиваться заявлениями, отметил Йылмаз. Но одно то, что инфляция не падает желаемыми темпами, продолжает усиливать опасения по поводу ценовой стабильности.

"Можно сказать, что в то время как продолжаются споры о том, как настроить центральные банки, зажатые между стабильностью цен и финансовой стабильностью словно между молотом и наковальней, ужесточение со стороны ЕЦБ будет продолжаться", — подытожил обозреватель.