МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 62 пунктов с февральских 67 пунктов, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в феврале выросли на 0,3 процента к январю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 63,2 пункта, а первоначальная оценка предполагала снижение до 63,4 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 66,3 пункта с 70,7 пункта в феврале при предварительной оценке в 66,4 пункта. Индекс экономических ожиданий сократился до 59,2 пункта с 64,7 пункта в феврале, хотя предварительная оценка составляла 61,5 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.