МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США хочет продать портфели ценных бумаг, от которых отказались новые владельцы обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на источники. Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

"Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) наняла консультантов для продажи портфелей ценных бумаг, от которых отказались новые владельцы обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank", — пишет агентство.

Уточняется, что портфели состоят из низкодоходных активов, таких как казначейские облигации и ценные бумаги, выпущенные государственными учреждениями США, которые эти банки накапливали, пока процентные ставки были близки к нулю.

Отмечается, что если бы First Citizens Bancshares, новый владелец Silicon Valley Bank, или New York Community Bancorp, который приобрел Signature Bank, взяли на себя эти активы, им пришлось бы понести убытки, поскольку процентные ставки сейчас намного выше, чем доходность этих активов.

Также Рейтер сообщает, что портфели Silicon Valley Bank и Signature Bank имеют номинальную стоимость около 90 миллиардов и 26 миллиардов долларов соответственно, согласно нормативным документам и заявлениям государственных чиновников.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank, который являлся главным активом SVB Financial Group (сама группа заявила о банкротстве 17 марта). Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшим обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.